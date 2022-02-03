Enflasyon sepeti değişti

03 Şubat 2022 Perşembe, 12:15

TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

Yeni düzenlemeye göre, bu yıl sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Öte yandan 2022'de sepete giren yeni ürün de olmadı.

AĞIRLIKLARI DEĞİŞTİ

Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.

İNTERNETTEN DERLENEN FİYATLAR DA KULLANILACAK

TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasinda kullanacak.

ENFLASYONDA ZİRVE

TÜİK'e göre, tüketici fiyatları, ocak ayında aylık bazda yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,08'den, yüzde 48,69'a yükseldi. Bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

