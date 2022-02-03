Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

Bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, aylık enflasyonu yüzde 15,52, yıllık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı.