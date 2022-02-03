Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.
Bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, aylık enflasyonu yüzde 15,52, yıllık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı.
''ÖNCE KURLAR SONRA DA ENFLASYON ARTAR''
Ekonomist Mahfi Eğilmez ise, ''Son dönemde iki konu tekrar kanıtlandı: (1) Bankalar faiz yükseldiğinde değil düştüğünde kârlarını artırırlar (banka kârları 2021'de katlandı.) (2) Riskleri düşürmeden faizi düşürürseniz önce kurlar sonra da enflasyon artar'' ifadelerine yer verdi.
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