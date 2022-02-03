Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 11:26
Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. 

Bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, aylık enflasyonu yüzde 15,52, yıllık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı.

Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ekonomistlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Ekonomist  Atilla Yeşilada, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye göndermede bulunarak, ''Yakında iş arayacaksın'' ifadelerine yer verdi.  

Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki

''YAKINDA İŞ ARAYACAKSIN''

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını değerlendiren ekonomist  Atilla Yeşilada, ''TÜFE yüzde 50'ye dayandı. Yİ-ÜFE'de üçlemek üzereyiz. Canım Nurettin Abim, yakında iş arayacaksın'' ifadelerini kullandı.

Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki

''ARJANTİN'İ GEÇMİŞ BULUNUYORUZ''

Sosyal medya hesabından paylaşım Ekonomist Hakan Kara, ''Hamdolsun, an itibarıyla sefalet endeksinde Arjantin'i geçmiş bulunuyoruz'' dedi.

Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilk tepki

''ÖNCE KURLAR SONRA DA ENFLASYON ARTAR''

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise, ''Son dönemde iki konu tekrar kanıtlandı: (1) Bankalar faiz yükseldiğinde değil düştüğünde kârlarını artırırlar (banka kârları 2021'de katlandı.) (2) Riskleri düşürmeden faizi düşürürseniz önce kurlar sonra da enflasyon artar'' ifadelerine yer verdi.


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