Son dakika | Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı
Son dakika haberi | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılın ilk tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, ocak ayında aylık bazda yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,08'den, yüzde 48,69'a yükseldi. Bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.
TÜİK, 2022 yılı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı.
TÜFE ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.
ALKOLLÜ İÇKİLERDE YÜZDE 22 ARTIŞ
Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.
Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
ULAŞTIRMADA BİR YILDA YÜZDE 69'LUK ARTIŞ
TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.
Yıllık bazda en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grbunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.
BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE
Reuters anketine göre, enflasyonun yüzde 46,68’e yükselmesi tahmin ediliyordu.
Bloomberg anketinde ise medyan beklenti ocak ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 9,4, yıllık ise yüzde 45,5 seviyesinde artması yönündeydi.
MERKEZ BANKASI YIL SONU BEKLENTİSİ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu geçen hafta açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi.
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