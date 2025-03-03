TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Emekli zammı için o oran kesinleşti!
TÜİK’in şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Emeklilerin temmuz ayında alacağı zam için iki aylık kesinleşmiş veriler netleşti. Nihai oran ise temmuzda belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Böylece temmuz ayında emeklilere yapılacak zam için iki aylık kesinleşmiş veriler belirlenmiş oldu.
TÜİK verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine gerilerken, yılın ilk iki ayında oluşan enflasyon farkı da netleşti.
EMEKLİLERE YÜZDE 7,3 ZAM KESİNLEŞTİ
Ocak ayında açıklanan yüzde 5,03’lük enflasyonun ardından şubat ayında kaydedilen yüzde 2,27’lik artışla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı zam oranı yüzde 7,3 oldu.
Emeklilere yapılacak nihai zam oranı, 3 Temmuz’da duyurulacak enflasyon verisiyle kesinleşecek. İki aylık yüzde 7,3’lük enflasyon farkına, önümüzdeki dört ayın TÜFE verileri de eklenecek. Böylece milyonlarca emekli, en az altı aylık enflasyon farkı oranında zam alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı