Enflasyon verileri geliyor: TÜİK yüzde 69.97 açıklarken ENAG 156.86 olarak açıklamıştı

02 Haziran 2022 Perşembe, 11:54

TÜİK, yarın saat 10.00'da mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklamıştı.

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 7,25 olarak kaydedildi.

Nisan ayında çekirdek enflasyonun yüzde 50 üzerindeki seyri sürdü. Veriler yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 52,37 olarak gerçekleştiğini gösterdi.

Üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi de devam etti.

TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.

Üretici fiyatlarındaki yıllık yükseliş Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu

ENAG NE AÇIKLAMIŞTI

TÜİK'ten kısa bir süre önce açıklama yapan ENAG ise Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleştiğini Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttığını açıklamıştı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ SONUCU

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.