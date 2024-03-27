Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:24

Güncelleme: 27.03.2024 - 12:24

Mart ayı enflasyon verileri merak ediliyor. Mülk sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle birlikte nisan ayı kira artış oranları da belli olacak. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart ayı TÜFE kararını ne zaman açıklayacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.