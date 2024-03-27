Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart ayı TÜFE kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK tarafından açıklanacak olan mart ayı TÜFE kararıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranları ve 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart ayı TÜFE kararını ne zaman açıklayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:24
Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart ayı TÜFE kararını ne zaman açıklayacak?
Abone Ol google-news

Mart ayı enflasyon verileri merak ediliyor. Mülk sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle birlikte nisan ayı kira artış oranları da belli olacak. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK mart ayı TÜFE kararını ne zaman açıklayacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.


enflasyon haberleri TÜFE haberleri tüik haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?
Youtube Uyardı! kanalların büyümesi tehlikeye girebilir

Youtube Uyardı! kanalların büyümesi tehlikeye girebilir
Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'

Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'
26 Mart 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yabani, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar ve Survivor All Star reyting sıralaması

26 Mart 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yabani, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar ve Survivor All Star reyting sıralaması
Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar

Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar
Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı

Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı
DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira

DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira
En Popüler bilgisayar oyunları

En Popüler bilgisayar oyunları