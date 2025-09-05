Enflasyon verileri sonrası beklentiler değişti: Dev bankadan yeni faiz tahmini!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 15:16:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz adımlarına ilişkin beklentiler yeniden şekillendi. Enflasyon verilerinin ardından bankacılık çevreleri daha temkinli bir indirim öngörüyor. Karar sürecinde siyasi gelişmeler de etkili olacak.

3 Eylül Çarşamba günü yurtiçinde enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, bankacılık devlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik öngörülerini değiştirdi.

Bankacılık devi ING, enflasyonun beklentileri aşması ve son dönemdeki siyasi gelişmeler nedeniyle faiz indirimlerinin daha ılımlı olabileceğini bildirdi.

ING değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

TCMB'nin karar alma sürecini karmaşıklaştıran bu faktörler ışığında, faiz indiriminin büyüklüğünde piyasa oynaklığının kontrol altında tutulması, enflasyonla birlikte kritik bir öneme sahip olacak. Temmuz PPK toplantısında, gelecekteki politika adımlarının ekonomik verilerle yönlendirileceği ve toplantı bazında değerlendirileceği vurgulanarak ihtiyatlı ve esnek bir yaklaşım benimsenmişti. Tüm bu gelişmeler, bu ay daha önce beklenenden daha az agresif bir gevşemeye işaret ediyor; bu nedenle beklentimiz TCMB'nin 200 baz puanlık bir indirimle faizi yüzde 41 seviyesine çekmesi yönünde

