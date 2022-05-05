Enflasyon verilerine akaryakıt tepkisi: 'Eşel mobil sistemi devreye girmeli'
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 artarken Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86, aylık artış ise yüzde 8,68 olarak kaydedildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon verilerini akaryakıt fiyatları üzerinden ele aldı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, nisan ayına ilişkin açıklanan enflasyon verilerini sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile değerlendirdi. Yalçın yaptığı paylaşımda 'eşel mobil sistemine' vurgu yaptı.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti.
Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur.
Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir."
Eşel mobil sistemi nedir?
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
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