Enflasyon yükselişe geçti, borsa düştü! O sektörde kayıp yüzde 8'i aştı

BIST 100 endeksinde düşüş devam ediyor. Endekste toplam işlem hacmi 62,2 milyar lira oldu. Bugünün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

FİNANSAL KİRALAMADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 3,40 ile madencilik, en çok düşen dün olduğu gibi yüzde 8,09 ile yine finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Eylülde aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerle birlikte enflasyonun tekrar yükselişe geçtiği görüldü.

DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Analistler, ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporunun yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini belirtti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.