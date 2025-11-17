Enflasyona rağmen fiyatlar yükseldi: O veride en çok kazandıran şehirler belli oldu!

Endeksa, Ekim 2025 Konut Değer Raporu’nu açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 29,2, aylık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Enflasyon etkisi dikkate alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,4 düştü.

YATIRIMCIYA EN ÇOK KAZANDIRAN ŞEHİRLER

En çok konut satışının olduğu ilk 30 il arasında yatırımcıya en yüksek getiriyi sağlayan şehirler Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun oldu.

Diyarbak ır’da konut fiyatları son bir yılda y üzde 54,6 artarken, enflasyon etkisinden ar ındırıldığında artış y üzde 16,1 olarak hesapland ı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 29 bin 954 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 4,6 milyon TL oldu.

Çanakkale’de nominal de ğer artışı y üzde 42 , reel de ğer artışı y üzde 6,7 olarak gerçekle şti. Ortalama metrekare fiyatı 48 bin 335 TL, ortalama konut fiyatı ise 5,7 milyon TL oldu.

Samsun’da nominal değer artışı y üzde 41,2, reel art ış y üzde 6,1 seviyesinde. Ortalama metrekare fiyat ı 31 bin 42 TL, ortalama konut fiyatı 3,7 milyon TL oldu.

YATIRIMCIYA EN AZ KAZANDIRAN ŞEHİRLER

Satılık konut fiyatlarının yıllık artışının en düşük olduğu iller Hatay, Muğla ve Aydın olarak öne çıktı.