Enflasyona rağmen fiyatlar yükseldi: O veride en çok kazandıran şehirler belli oldu!

Endeksa, Ekim 2025 Konut Değer Raporu’nu açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 29,2, aylık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Enflasyon etkisi dikkate alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,4 düştü.
YATIRIMCIYA EN ÇOK KAZANDIRAN ŞEHİRLER
En çok konut satışının olduğu ilk 30 il arasında yatırımcıya en yüksek getiriyi sağlayan şehirler Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun oldu.
- Diyarbakır’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 54,6 artarken, enflasyon etkisinden arındırıldığında artış yüzde 16,1 olarak hesaplandı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 29 bin 954 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 4,6 milyon TL oldu.
- Çanakkale’de nominal değer artışı yüzde 42, reel değer artışı yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Ortalama metrekare fiyatı 48 bin 335 TL, ortalama konut fiyatı ise 5,7 milyon TL oldu.
- Samsun’da nominal değer artışı yüzde 41,2, reel artış yüzde 6,1 seviyesinde. Ortalama metrekare fiyatı 31 bin 42 TL, ortalama konut fiyatı 3,7 milyon TL oldu.
YATIRIMCIYA EN AZ KAZANDIRAN ŞEHİRLER
Satılık konut fiyatlarının yıllık artışının en düşük olduğu iller Hatay, Muğla ve Aydın olarak öne çıktı.
- Hatay’da fiyatlar nominal olarak yüzde 14,7 yükselirken, reel olarak yüzde 13,8 geriledi. Ortalama metrekare satış fiyatı 24 bin 691 TL, ortalama konut fiyatı 3,7 milyon TL oldu.
- Muğla’da nominal artış yüzde 20,6, reel düşüş yüzde 9,3 olarak kaydedildi. Ortalama metrekare fiyatı 75 bin 788 TL, ortalama konut fiyatı 9,8 milyon TL oldu.
- Aydın’da nominal artış yüzde 23,2, reel düşüş yüzde 7,4 seviyesinde. Ortalama metrekare fiyatı 48 bin 461 TL, ortalama konut fiyatı 6,5 milyon TL oldu.