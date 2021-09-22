Enflasyonda artışın ana nedeni gıda olduğu açıklandı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Raporda temel mal grubundaki artışta döviz kurundaki gelişmelerin de etkili olduğu belirtildi. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, raporun “Fiyat Gelişmeleri ve Para Politikası” başlıklı bölümünde, haziranda Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1.94 oranında arttığını hatırlattı. Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle canlanan ekonomik aktiviteyle birlikte TÜFE’nin yıllık artış hızının da bir önceki aya kıyasla 0.94 puan arttığı belirtilen raporda, oranın yüzde 17.53 yükseldiği anımsatıldı. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

“Enflasyondaki yükseliş, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin yansımaları ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle temel mal grubu yıllık enflasyonu yükselmiştir. Hizmet yıllık enflasyonu ise başta lokanta ve oteller olmak üzere bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisine rağmen bir miktar yavaşlamıştır.”