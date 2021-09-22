Enflasyonda artışın ana nedeni gıda olduğu açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ikinci çeyrek raporunda enflasyondaki yükselişin gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandığını açıkladı.
Raporda temel mal grubundaki artışta döviz kurundaki gelişmelerin de etkili olduğu belirtildi. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, raporun “Fiyat Gelişmeleri ve Para Politikası” başlıklı bölümünde, haziranda Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1.94 oranında arttığını hatırlattı. Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle canlanan ekonomik aktiviteyle birlikte TÜFE’nin yıllık artış hızının da bir önceki aya kıyasla 0.94 puan arttığı belirtilen raporda, oranın yüzde 17.53 yükseldiği anımsatıldı. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:
“Enflasyondaki yükseliş, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin yansımaları ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle temel mal grubu yıllık enflasyonu yükselmiştir. Hizmet yıllık enflasyonu ise başta lokanta ve oteller olmak üzere bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisine rağmen bir miktar yavaşlamıştır.”
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- AKP kulislerinde Ya gelirse krizi
- İstismarın yaşandığı Kuran kursu hangi tarikatın?
- CHP'de şüpheli ölümler
- Demirören-Ziraat Bankası krizinde yeni gelişme
- Kılıçdaroğlu HDP ile çözebiliriz demişti
- Lösemi ilaçları sahte çıktı!
- Sedat Peker hakkında hapis istemi
- AKP'li belediye Validebağ'a girdi!
- En az iki doz aşı olanlarla ilgili yeni karar
- AKP'li isimden CHP ve HDP'ye çağrı