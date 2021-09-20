Enflasyonu körükleyen konteyner krizi kapanan limanlarla büyüyor
Pandeminin başından bu yana dünyada tedarik zincirini kıran ve fiyatların her sektörde artmasına ve küresel enflasyona neden olan taşımada konteyner sorunu, şimdi de varyant krizi yaşıyor. Fiyatların 4-5 bin dolarlardan 16 bin dolarlara kadar çıktığı sektörde bazı önemli limanların kapasitelerinin düşmesi, ekonomilerdeki toparlanmanın da etkisi ile canlanan talebi zora soktu. Krizin piyasadaki ürün fiyatlarına etkisinin 2022 sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.
İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Çin’in en yoğun limanlarından Ningbo-zhoushan’da gelen konteynerlerin yüzde 25’ini elleçleyen Meishan terminalinin 2 haftalık kapanmadan sonra 26 Ağustos’ta yeniden açıldığını hatırlattı. Şimdi ise özellikle Çin’in Shanghay ve Hong Kong limanı ile ABD’nin San Pedro Körfezi ve Long Beach limanlarında vaka artışı sebebiyle kapasitenin altında çalışıldığını söyleyen Önel, özellikle ABD siparişlerinde gıda sektörü başta olmak üzere otomotiv, halı ve mekanik parçalar sektörünün olumsuz etkileneceğini belirtti.
FİYAT ARTIŞLARI SÜRECEK
Şu aşamada henüz parça tedariki anlamında büyük bir sıkıntı oluşmasa da endişeli bir bekleyiş olduğunu belirten Otomotiv Sanayicileri Derneği Başkanı Haydar Yenigün, “Deniz ve hava taşımacılığında birim kilogram maliyetlerinde artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Pandeminin seyri tedarik zinciri yönetiminde belirleyici rol oynayacaktır” dedi.
Maliyetlerdeki büyük artıştan dolayı tüm sektörlerde fiyat artışları olduğunu söyleyen Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ise şöyle konuştu: “Yurtdışı tedarikçilerinizden üretilmesi için 1-2 ay önce verdiğiniz siparişinizi, artık 4-5 ay öncelere çekmek zorundasınız. Konjonktüre baktığımızda 2022 sonuna kadar lojistikteki darboğazların ve fiyat artışının düşmesi pek mümkün gözükmüyor.”
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Silikon karşılığında çocuklarının velayetini vermiş
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Taliban beklenen adımı attı!
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı