Enflasyonda rekor seviye öngördü: SocGen'den dolar/TL ile ilgili yeni tavsiye
Fransız banka Société Générale (SocGen) Türkiye'de enflasyonun Ekim ayında yüzde 87 ile rekor seviyeye yükseleceğini öngördü. Banka daha önce 22 olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL tahminini korurken dolar/TL'de uzun pozisyon tavsiye etti.
Fransız banka Société Générale (SocGen) Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yaptı.
Société Générale (SocGen) Türkiye ile ilgili analizinde enflasyonda tepe noktasının yüzde 87 olacağını öngörürken Dolar/TL 'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.
Banka daha önce 22 olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL tahminini korurken dolar/TL'de uzun pozisyon tavsiye etti.
SocGen CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos toplantısında faizde de iletişiminde de bir değişiklik beklemediklerini vurguladı.
Drimal 16 Ağustos tarihli notunda, “TÜİK’in yıllık resmi enflasyon verisinin Ekim ayında yüzde 87 ile tepe yapmasını bekliyoruz” dedi.
“Enflasyonun daha da ivme kazanması beklense de faiz artırımları ihtimal dışı olmaya devam ediyor” denilen notta, Merkez Bankası’nın kredi büyümesini kısmak, döviz pozisyonları caydırıcı adımlar atmak ve lirayı desteklemek için diğer önlemlere odaklanmayı sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.
TCMB için baz senaryolarının mevcut politikanın en azından gelecek yıl 18 Haziran’da planlanan seçime kadar devam etmesi olduğunu söyleyen Drimal, “Bize göre sağlam turist gelirleri, muhtemelen şu anda, 2022’nin üçüncü çeyreğinde lira üzerindeki baskıları hafifletirken, kredi büyümesini kontrol eden önlemler ve TCMB’nin yükselen rezervleri de kış aylarında liranın kontrolsüz bir değer kaybı yaşamasının önüne geçecektir” ifadelerini kullandı.
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