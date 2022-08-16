İktidardan 162 milyon dolarlık özelleştirme'ye CHP'li Burhanettin Bulut'tan sert tepki: 'Babalar gibi satıyoruz'

16 Ağustos 2022 Salı, 10:55

Ocak-temmuz 2022 döneminde 162 milyon dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. Özelleştirmeden elde edilen gelirin 110,5 milyon dolarını arsa ve arazi satışından gelenler oluşturdu. AKP iktidarında toplam 4,1 milyar dolarlık arsa ve arazi satıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın özelleştirme adı altında emlakçılığa soyunduğunu söyledi. Bulut, AKP iktidarının, “KİT’lerin bütçe üzerindeki baskısının azaltılması” ve “Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması” gerekçeleri ile savunulan özelleştirmeyi arsa-arazi satışına dönüştürdüğünü belirtti.

YİNE BABALAR GİBİ SATTILAR

2022 yılının Ocak-temmuz döneminde 110,5 milyon doları arsa-arazi satışından olmak üzere toplam 162 milyon dolarlık özelleştirme yapıldığına dikkati çeken Bulut, şunları söyledi:

“AKP iktidarında, ‘Babalar gibi satıyoruz’ denilerek toplam 62,9 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Bu satışın 4,1 milyar dolarlık kısmını arsa-arazi satışları oluşturdu. Merkez Bankası’nın eksi rezervlerinden de anlaşılacağı üzere bu para çarçur edildi. AKP döneminde 39 milyar dolarlık hisse, 17,3 milyar dolarlık işletme/tesis, 651 milyon dolarlık otel/sosyal tesis, 708 milyon dolarlık varlık satışı yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan devirlerin tutarı ise 1,1 milyar dolar oldu.”

AKP’nin fabrika, liman, sanayi tesisler, termik santraller ve maden işletmeleri başta olmak üzere yurttaşın alın teri ile yapılan her şeyi yok pahasına sattığı ifade eden Bulut, “Yetmedi derelerin, akarsuların suyunu, ormanlardaki ağaçları hatta plajdaki kumu bile sattılar. Elde avuçta satacak bir şey kalmayınca arazilere, arsalara göz diktiler. Özelleştirme, bağlamından koparılarak kamuya ait arsa ve arazilerin satışına dönüştü. Buna rağmen Hazine’nin kasası bomboş. Giderayak ülkeyi talan ediyorlar” ifadelerini kullandı.