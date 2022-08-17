Önce Fed sonra TCMB...Dolar/TL'de merkez bankaları verileri takip ediliyor: Dolar ne kadar oldu? (17 Ağustos 2022)

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:35

Uluslararası piyasalarda ABD'deki enflasyonda yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından yatırımcılar faiz artırımlarının ne hızda gerçekleşeceği hakkında ipuçları için bu akşam yayımlanacak Fed tutanaklarını izleyecekler.

Yatırımcılar Fed'in Eylül'deki toplantısında üst üste üçüncü kez 75 baz puan artıracağına yüzde 41 olasılık verirken bu rakam önceki gün yüzde 39 seviyesindeydi. Fed'in son toplantısının tutanakları bugün açıklanacak.

İç piyasada bu haftanın öne çıkan gündem maddesi ise Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı. TCMB'nin politika faizinde değişiklik beklenmiyor.

Hazine dün Ağustos ayı borçlanma programını tamamlayarak 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi ve 10 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışını gerçekleştirdi.

Hazine Ağustos'ta 69.2 milyar TL olarak öngördüğü borçlanmayı 85 milyar TL ile tamamlanmış oldu. Yıl başından bu yana rekor ilgi gören TÜFE'ye endeksli tahvile olan ilgi, sabit kuponlu tahviller lehine yapılan düzenlemelerin ardından dün belirgin azaldı.

TL'NİN KAYBI BÜYÜK

Ağustos başında 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL şu dakikalarda 17.9573 seviyesinde hareket ediyor. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.3, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.6 oldu.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri temmuzun son ağustosun ilk haftasında belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri bu iki haftada 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği Şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti.

Diğer taraftan kurumların döviz mevduatı da aynı dönemde 5 milyar doların üzerinde artış kaydetti. Artışın sebebi net olarak bilinmiyorsa da, bu ay devam eden kurumsal KKM hesaplarının yenilenip yenilenmediğini göstermesi açısından yakından izleniyor.

KKM'nin yoğun dönüşleri bu hafta da devam ediyor. Bankacılar haftanın ilk iki gününde 7 milyar dolarlık KKM dönüşünün gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Bu ay 18 milyar dolar olmak üzere büyük bölümü kurumsal ve TCMB kaynaklı iki ayda 30 milyar dolarlık KKM'nin dönüşü bulunuyordu. Bankacılar yüksek bir döviz talebi yaratıp yaratmayacağı için süreci izlerken ilgili tarihin sonuna yaklaşırken piyasalarda KKM kaynaklı endişe edilen kadar döviz talebi oluşmadığı görüldü.

BANKACILARA GÖRE REZERV ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre geçen hafta da TCMB rezervlerinde artışın devam ettiğini gösteriyor. Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı TCMB net rezervlerinin geçen hafta 3.5-4 milyar dolar toplam rezervlerinin 4.5-5.5 milyar dolar arttığını belirtti. Bu verilere göre bu hafta Perşembe günü açıklanacak toplam rezervin 113 milyar doların hemen üzerine çıkmış olacak. Toplam rezerv 3 hafta önce 100 milyar doların altında idi.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i dün günü 704/719 baz puandan tamamladı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 Temmuz'dan CDS'lerde keskin düşüşler görülürken, Türkiye'de düşüş 200 baz puanı aştıktan sonra bu hafta CDS yönünü yukarı çevirdi.

Öte yandan dün Rusya'nın Türkiye ile yeni S400 anlaşması yaptığına dair daha sonra SSM tarafından açıklık getirilen haber akışı belirgin bir dalgalanma yaratmıştı. SSM'nin yeni bir gelişme olmadığı, ilk gün yapılan anlaşmaya göre sürecin devam ettiğini açıklaması ardından BIST 100 başta olmak üzere güniçi kayıplar yerini belirgin yükselişlere bıraktı.