Enflasyonist ortamda yükselen maliyet ve varlık değerlerinin etkisi çok: Prim arttıkça artıyor

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel prim üretim verilerine, özellikle son üç yıl açısından bakıldığında Türkiye ekonomisindeki yüksek oranlı enflasyonist ortamın etkilerini görmek de mümkün.

ZORUNLU 20 MİLYAR TL

Ocak-Mart 2023’te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam üretim yüzde 140.9 artışla 43.1 milyar liradan 103.8 milyar lira, bu hayatdışı prim üretimi yüzde 146.5 artışla 37.3 milyar liradan 91.9 milyar lira, hayat prim üretimi yüzde 104.5 artışla 5.8 milyar liradan 11.9 milyar liraya ulaştı. 2021’in ilk üç ayında ise üretim toplamda 25.3 milyar lira, hayatdışında 21.4 milyar lira, hayatta 3.9 milyar lira olmuştu.

Enflasyonist ortam nedeniyle hızla yüksek otomobil, konut gibi varlık değerleri ve döviz bazlı hasar maliyet artışları bu gelişmelerde belirleyici olurken COVİD-19 de sağlık sigortaları üzerinde büyük etki yaptı.

Hayat sigortalarında ise ekonomiyi hızla büyütme arayışı nedeniyle bireysel kredi kullanımının teşvik edilmesi öne çıktı.

Bu durum alt branşlara ise şöyle yansıyor: En büyük hayatdışı branş olan zorunlu trafik sigortasında prim üretimi Ocak-Mart 2023’te yüzde 169 artarak 20 milyar lirayı aştı. Yine kaskodaki prim üretimi yüzde 176.8 artışla 16.5 milyar liraya ulaştı. Bunun yanında prim üretimi tamamlayıcı sağlıkta yüzde 198.2 artışla 4.8 milyar lira, yangında yüzde 144.9 artışla 9 milyar lira, genel zararlarda yüzde 98.7 artışla 12.4 milyar lira, kazada yüzde 149 artışla 2.1 milyar lira oldu.

MARTTA YÜZDE 139.9

Öteyandan Mart 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam üretimi yüzde 139.9 artışla 37.7 milyar lira, hayatdışında yüzde 147.3 artışla 33 milyar lira ve hayatta yüzde 98.2 artışla 4.7 milyar lira oldu.

‘BİNA TAMAMLAMA’ ÖN PLANA ÇIKACAK

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, özellikle kentsel dönüşüm konusunda model olacak bir finansal yapılanma içinde olduklarına dikkat çektiler.

Projelerin konut sahibi olmak isteyenlere teslimi konusunda her türlü riski bertaraf etmek gerektiğini belirten Yaşar, “Bunun için en önemli enstrümanlardan biri bina tamamlama sigortası. Bugüne kadar 100’e yakın konutta bina tamamlama sigortası kullanıldı ve hak sahipleri konutlarını teslim aldı. Dolayısıyla bunun binlere, on binlere evrilmesi zor değil” dedi. Kaçmaz ise kentsel dönüşümde yaşanan firma bazlı sıkıntıları bertaraf etme adına bina tamamlama sigortalarını aktif olarak kullanacaklarını vurguladı.

DASK’A YAPILAN İHBAR SAYISI 520 BİNE ULAŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremler kapsamında 8 Mayıs itibarıyla zorunlu deprem sigortasıyla ilgili 519 bin 973 adet hasar ihbarı alındığını, tazminat ödeme tutarının 23.5 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Ödenen dosya 291 bin 851 adet olurken 52 bin 538 dosya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hasar tespiti yapılmadığı için işleme alınmadı. Yine 18 bin 812 dosya ise zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında olduğu için ödeme dışı olarak kapatıldı. 91 bin 193 dosyada eksik evrak tespit edilirken 45 bin 13 dosya için de ilgili bakanlığın hasarsız tespiti üzerine hasarsız dosya işlemi yapıldı.

‘DAHA FAZLA HASARI ÖDEMEYE HAZIRDIK’

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, şirketinin güncel finansal sonuçları ve faaliyetleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, özellikle deprem bölgesindeki düşük sigortalılık oranlarına dikkat çekti.

Türkiye Sigorta’nın bölgeden bugüne kadar hayatdışında 43 bin ihbar aldığını ve 5.7 milyar TL’lik hasar dosyası açtığını, hayat tarafında ise 6 bin 158 ihbar için 403 milyon liralık hasar dosyası düzenlediğini belirten Benli, konuyla ilgili sorunlar üzerine şunları anlattı: “Dünya örnekleriyle karşılaştırıldığında bölgede sigortalanabilir/ödenebilir risk oranı yüzde 30 olmalıydı. Oysa sektörün 2.5 milyar dolarlık bir ödeme yapacağı tahmin ediliyor. Keşke çok daha fazlasını ödeyebilseydik. Biz ödemeye hazırdık.” Atilla Benli ayrıca, bölgeyi yalnız bırakmamak gerektiğini ifade etti.

‘SEKTÖRÜMÜZ MARMARA DEPREMİNE HAZIRLANMALI’

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, 6 Şubat’taki depremlerin sigortanın önemini bir kez daha hatırlattığını vurguladı.

Bu kapsamda şirketinin çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Tuğtan, “Deprem gerçekleştiğinde 11 ilde 171 Milyar TL teminatımız bulunuyordu. Bugüne kadar 2 milyar TL’nin üzerine tazminat ödemiş durumdayız ve ödemeler devam ediyor” dedi. Bu felaketin muhtemel Marmara depremini de bir kez daha hatırlattığına vurgu yapan Tuğtan, şöyle devam etti: “Sektör, en büyük sınavı olan Marmara depremine hazırlanmalı. Sektörümüz mali olarak bu depremi üstlenebilecek güce sahip olsa da şirketlerin kriz senaryolarıyla hızlı müdahale noktasında da hazırlıklı olması çok önemli. Bu çerçevede biz de ‘insan odaklı’ bir programla hazırlıklarımızı tamamladık. Oluşturduğumuz 9 odak alanı kapsamında projelerimiz devam ediyor.”

Sektörün güncel durumuyla ilgili de değerlendirme yapan Tuğtan, prim üretiminde artış sağladığını ve bunun sevindirici olduğunu belirtti. Tuğtan şuna dikkat çekti:

HER BÜTÇEYE UYGUN

“Ancak asıl yapılması gereken sigortalı sayısını yükseltmek. Sigorta bilincinin artırılmasıyla büyük farklar yaratmak mümkün. Diğer taraftan ürünlerin herkes için ulaşılır olması sigortalanma oranlarında etkisini gösteriyor. Biz de, bu bilinçle farkındalık yaratmak ve her bütçeye uygun ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.”

‘ÜLKEMİZİN GÜVENCESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ‘

Anadolu Sigorta’nın 1 Nisan 1925’te kurulduğunu anımsatan ve 100. yıla güvenli adımlarla ilerlediklerini belirten Mehmet Tuğtan, yılın ilk üç ayında 9.1 milyar prim ürettiklerini, yüzde 10’luk pazar payıyla sektördeki güçlü konumlarını sürdürdüklerini anlatarak şöyle dedi: “Güçlenen mali yapımızla ülkemizin güvencesi olmaya devam ediyoruz.”

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