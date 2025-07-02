Enflasyonun altında zam alması beklenen memur, bir de vergi kıskacında: ‘Kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar’

TÜİK, enflasyon verilerini yarın açıklayacak. 6 aylık enflasyon verileri belli olacak. Böylece emekli ve emekçilerin alacakları zamlar da netleşecek. Memur ile memur emeklisini ise enflasyonun altında zam bekliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi bu yılın ikinci yarısında sadece yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bir de bunun üzerine 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. 5 aylık TÜFE yüzde 15.09 olmuştu. Memur ile memur emeklilerinin artışları toplu sözleşmeye göre düzenleniyor. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ödeniyor. 5 ayda yüzde 8.58 oranında enflasyon farkı oluşmuştu. Memur ile memur emeklisinin 5 aylık verilere göre alabileceği artış oranı enflasyon farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 14’tü. Haziran enflasyonuyla birlikte memur ile memur emeklisi için artışın yüzde 15-16 civarında olacağına işaret ediliyor. Bu da memur ile memur emeklisi için enflasyonun altında düşük zam anlamına geliyor. Ayrıca bu oranın içerisinde enflasyon farkı da var. Sendikalar enflasyon farkını zam olarak nitelendirmiyor. Yılın ilk yarısındaki kayıp olduğuna dikkat çekiyor.





VERGİ KESİNTİSİ

Bu arada memurların büyük bir bölümü bir üst vergi dilimine geçtikleri için maaşlarından daha fazla vergi kesintisi yapılıyor. Bu nedenle maaşlarındaki artış da büyük oranda vergiye gidecek. Gelir vergisi tarifesine göre, 158 bin liraya kadar, vergi oranı yüzde 15. Yılbaşından bu yana ele geçen kazanç toplamı 158 bini aştığında ise yüzde 20’lik vergi dilimine giriliyor. Ele geçen toplam tutar arttıkça bir üst tarifeye geçiliyor. Vergi oranı yüzde 27, yüzde 35’lere çıkıyor. Bu nedenle de yılın ikinci yarısında memurların büyük bir bölümü düşük zammın yanı sıra bir de daha fazla vergi kesintisi ile karşılaşacaklar.





‘KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALACAKLAR’

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, emekçilerin vergide çok hızlı bir şekilde üst dilime girdiklerine işaret etti. Zam olarak verilenin bir kısmının vergi olarak geri alındığına dikkat çeken Hamzaçebi, “Aslında verilen zam oranı da, yani emekçinin cebine girecek para da otomatik olarak düşmüş oluyor” dedi. Hamzaçebi, enflasyon oranında bile zam verilmediğine işaret etti. “Kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar” diyen Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Enflasyon oranı neyse vergi dilimi de o oranda artırılsın. Böylece zam emekçinin cebine girsin. Zam olarak verdiklerini diğer yandan vergi olarak geri almasınlar. Aslında olması gereken düşük ücretliler için vergi dilimi yüzde 10’da sabitlenmeli.”