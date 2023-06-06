Enflasyonun ‘doğalgazla’ düşmesi ücret zamlarını vuracak: Emekçi maaşı tırpanlandı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

TÜİK rakamlarına göre 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 oranında toplusözleşme zammı verilmişti. Mayıs verisine göre yılın ilk yarısı için yüzde 7.26 oranında enflasyon farkı oluştu. Haziran enflasyonunun da netleşmesi ile 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde en düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkarılacağını vaat etmişti. Bu durumda bütün memur maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. İktidarın ne kadar “refah payı” vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

KOMİSYON TOPLANACAK

Yaklaşık 8 milyon işçinin gözü de asgari ücrete yapılacak zam için hükümette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için mayıs ayı enflasyonunun netleşmesi bekleniyordu. Enflasyon mayısta düştü. Bu da komisyonda iktidarın daha az zam yapmasının kapısını açtı. Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 doları işaret etmişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek geldi. İlk açıklaması da “enflasyonla mücadele” olunca bu vaadin tehlikeye girdiği belirtiliyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için de geçen 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. İktidar en düşük 7 bin 500 lira olan emekli aylıkları konusunda da düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Kesin rakam haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile netleşecek.

TÜİK ÜCRETLİYİ MAĞDUR EDİYOR

TÜİK’in enflasyonda 1.5-2.5 puan düşüş getiren doğalgazı sıfır göstermesi kararı ekonomistler tarafından haksızlık olarak yorumlandı.

Ekonomist Özgür Demirtaş, “Doğalgazın enflasyona katkısında sıfır fiyat uygulaması doğru bir uygulama değil. Doğalgaza indirim yapıldı diye insanların maaş zamlarının düşük olacak olması hakkaniyetli mi?” dedi.

Uğur Gürses ise aralık ayına kadar belirlenecek maaş zamlarını etkileyecek bu uygulama için TÜİK’in doğalgaz fiyatının sıfırlanmamış halini içeren endeks sonucunu da ilan etmesi gerektiğini belirtti.