Enflasyonun düşeceğine inananların sayısı dibi gördü: Yurttaşın kötümserliği derinleşiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2026 dönemine ilişkin “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri tüm kesimlerde yükseliş gösterdi.
PİYASA, REEL SEKTÖR VE HANE HALKI BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ
Nisan ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine çıktı. Reel sektörün beklentisi 0,8 puan yükselerek yüzde 33,70 olurken, hane halkı beklentisi 1,67 puan artışla yüzde 51,56 seviyesine ulaştı.
ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLER AZALDI
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun gerileyeceğini öngören hane halkı oranı ise bir önceki aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesine geriledi.