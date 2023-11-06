Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:32

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:32

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeniden değerleme oranına esas veriyi yüzde 58,46 olarak açıklamasının ardından olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ile özel tüketim vergisi muafiyetli sıfır araç alım üst limiti belli oldu. Birçok yurttaş 2024 yılının engelli ÖTV muaf üst liminiti merak etmeye başladı. Peki Engelli araçları için 2024 üst limit ne kadar? ÖTV muafiyetli araç alımında yeni üst limit ne?

2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NEDİR?

Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseltildi.

ENGELLİ ARAÇLARINI KİMLER KULLANABİLİR?

Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri için engel kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece, sözleşmeli sürücü) yakınları kullanabilir.

ENGELLİ ARAÇ FİYATI NASIL HESAPLANIR?

Engelli araç fiyatının hesaplanması için otomobilin fiyatı KDV'siz olarak ele alınmalı. Aracın fiyatından %18 KDV oranı çıkarıldıktan sonra kalan fiyattan ÖTV çıkarılır. Ortaya çıkan fiyata tekrar KDV oranı eklenir. Böylece aracın ÖTV muafiyetli fiyatı ortaya çıkar.