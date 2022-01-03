Engelli maaşı açıklandı! Engelli maaşı 2022 ne kadar oldu?

03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:37

65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen yurttaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen 3 aylık maaşlar engelli aylığı olarak biliniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli maaşlarına gelen zam da netleşti.

2022 YILI ENGELLİ MAAŞLARI

Engel durumuna göre değişen engelli maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibi olacak:

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan yurttaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira olacak.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira olacak. 2021 yılında engelli maaşı 991,69 liraydı.