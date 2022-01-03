Son dakika | Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:16

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti.

TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25,48 olarak gerçekleşti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 22,48 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 27,48'lik artış yansıyacak.

EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25,48 zam alacak.

BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

SSK (2000 ÖNCESİ) Temmuz: 2624, Ocak 3293

SSK (2000 SONRASI) Temmuz: 1627, Ocak: 2041

BAĞ-KUR (ESNAF) Temmuz: 1912, Ocak: 2399

BAĞ-KUR (TARIM) Temmuz: 1802, Ocak: 2262

MEMUR MAAŞLARI

Vali: Temmuz: 22412, Ocak: 28569

Genel müdür (1/4): Temmuz: 16177, Ocak: 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4): Temmuz: 8526, Ocak: 10869

Memur (Lisans - 9/1): Temmuz: 5277 Ocak: 6727

Öğretmen (1/4): Temmuz: 6587, Ocak: 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4): Temmuz: 14826 Ocak: 18899

Başkomiser (3/1): Temmuz: 8522, Ocak: 10863

Polis memuru (8/1): Temmuz: 7465, Ocak: 9515

Uzman doktor (1/4): Temmuz: 10126, Ocak: 1290

Hemşire (Lisans - 5/1): Temmuz: 6391, Ocak: 8147

Mühendis (1/4): Temmuz: 8703, Ocak: 11094

Teknisyen (Lise - 11/1): Temmuz: 5491 Ocak: 6999

Araştırma görevlisi (7/1): Temmuz: 8265, Ocak: 10535

Vaiz (1/4): Temmuz: 6844, Ocak: 8724

Avukat (1/4): Temmuz: 8311, Ocak: 10593

En düşük memur maaşı: Temmuz: 4880, Ocak: 6221

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176

Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048

Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302

Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105

Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994

Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719

Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992

Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263

Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358

Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913

İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136

Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş