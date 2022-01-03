Son dakika | Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
Son dakika gelişmesi | Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak.
TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti.
TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25,48 olarak gerçekleşti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 22,48 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 27,48'lik artış yansıyacak.
EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?
Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25,48 zam alacak.
BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?
İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
SSK (2000 ÖNCESİ) Temmuz: 2624, Ocak 3293
SSK (2000 SONRASI) Temmuz: 1627, Ocak: 2041
BAĞ-KUR (ESNAF) Temmuz: 1912, Ocak: 2399
BAĞ-KUR (TARIM) Temmuz: 1802, Ocak: 2262
MEMUR MAAŞLARI
Vali: Temmuz: 22412, Ocak: 28569
Genel müdür (1/4): Temmuz: 16177, Ocak: 20621
Şube müdürü (Lisans - 1/4): Temmuz: 8526, Ocak: 10869
Memur (Lisans - 9/1): Temmuz: 5277 Ocak: 6727
Öğretmen (1/4): Temmuz: 6587, Ocak: 8397
Kaymakam 1. sınıf (1/4): Temmuz: 14826 Ocak: 18899
Başkomiser (3/1): Temmuz: 8522, Ocak: 10863
Polis memuru (8/1): Temmuz: 7465, Ocak: 9515
Uzman doktor (1/4): Temmuz: 10126, Ocak: 1290
Hemşire (Lisans - 5/1): Temmuz: 6391, Ocak: 8147
Mühendis (1/4): Temmuz: 8703, Ocak: 11094
Teknisyen (Lise - 11/1): Temmuz: 5491 Ocak: 6999
Araştırma görevlisi (7/1): Temmuz: 8265, Ocak: 10535
Vaiz (1/4): Temmuz: 6844, Ocak: 8724
Avukat (1/4): Temmuz: 8311, Ocak: 10593
En düşük memur maaşı: Temmuz: 4880, Ocak: 6221
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176
Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048
Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105
Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994
Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719
Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992
Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263
Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358
Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913
İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136
Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
Video Haberler
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı