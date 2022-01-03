Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:36
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25,48 olarak gerçekleşti.  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 22,48 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 27,48'lik artış yansıyacak. 

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25,48 zam alacak.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı yapıldı.

Yapılan son zamla ardından öğretmenlerin 6354 lira alacağı kesinleşti.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

Hemşireler 6733 lira alacağı belli oldu.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

Polisler emekli ve memur zammıyla birlkte 9599 lira alacak.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! Öğretmen maaşı 2022 ne oldu? Polis, hemşire, vaiz ne kadar maaş alacak?

Vaizler ise 6449 lira maaş alacak.

2021 yılında en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL idi. Yüzde 5'lik zamla 2022 yılında bu rakam 5 bin 124 TL'ye yükseldi. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bu rakam 6 bin 275 TL oldu.


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