Engellinin aylığı asgarinin altında

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıkarken bakıma muhtaç, kimsesiz ve maddi geliri olmayan yurttaşlara verilen engelli aylıkları 2 bin 392 TL, bakım aylıkları da 4 bin 300 TL’de kaldı. Engelli yurttaşlar, aylıklarının ve malzeme desteklerinin yüksek enflasyon dikkate alınarak günün şartlarına göre güncellenmesini istiyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00
Engellinin aylığı asgarinin altında
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Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Başkanı (ESHİD) Nejat Taştan, “Devlet, engellilere sosyal yardımın nesneleri olarak bakıyor. Engellilerin aldıkları maaşa şükretmesi gibi bir durum oluşturuyorlar” dedi. 

Engelli maaşlarının yıllardır asgari ücretin neredeyse üçte biri olduğunu belirten Taştan, şunları kaydetti:

“Açlık sınırının 9 bin TL olduğu yerde siz bir engelliye 2 bin TL maaş vererek onun yaşamasını nasıl bekliyorsunuz? Aile Bakanımız, ‘Biz engelli çalıştıracağız ama eğitimli engelli yok’ diyor. Durum tam bir komedi. Yasa önünde eşit olmayan insanlar iktidarlar için propaganda malzemesi oluyor. Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Engelliler bu maaşa mahkûm bırakılıyorlar. Bakım maaşları da engelli kişi için kullanılmıyor. Bunu denetleyen mekanizma da yok.” 


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