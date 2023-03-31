Soluk borusuna pide kaçan işitme engelli hayatını kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde işitme engelli Murat Yılmaz (40), bir pide salonunda iftarda yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonunda akşam saatlerinde iftar yemeği için ilçedeki bir pide salonuna giden Murat Yılmaz (40), yemek yediği sırada fenalaştı.
Bu sırada pide salonunda bulunan diğer yurttaşlar, durumu fark ederek Yılmaz’ı kendi imkanlarıyla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Murat Yılmaz’ın yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
İşitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz’ın cenazesinin yarın Hendek Kırktepe Mahallesinde Cuma namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.
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