EPDK 2022 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:45

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:54

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2022 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2022 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 254,79 kuruş olması kararlaştırıldı.

2021 yılına ait TORETOSAF, kilovatsaat başına 51,47 kuruş olarak belirlenmişti.

ELEKTRİKTE NİSAN TARİFELERİ BELLİ OLDU

EPDK, faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı.

Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.