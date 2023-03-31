Sanayi aboneleri ve elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesinde indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01 indirime gidildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:44
Sanayi aboneleri ve elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesinde indirim
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BOTAŞ'ın internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğalgazda nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

NİSAN AYINDA İNDİRİMLİ TARİFE

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.


BOTAŞ sanayi elektrik doğalgaz

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