EPDK 6 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:28
EPDK 6 şirkete lisans verdi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 2 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 2 şirketin lisansı da iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verilirken, 1 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.


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