EPDK dev enerji şirketinin lisansını iptal etti!
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), dev enerji şirketi Enta Enerji Yatırım Doğalgaz İth. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda lisansını iptal etti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), resmi bir duyuru ile ithalat lisansına sahip olan Enta Enerji Yatırım Doğalgaz İth. ve Tic. A.Ş. firmasının Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle aldığı bir kararı duyurdu.
Karar gereği, ilgili kişinin sahibi olduğu İthalat (Spot) Lisansı iptal edildi. Aynı zamanda, şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırıldığı belirtildi.
EPDK tarafından alınan bu kararın ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere tespit edilen adresine gönderildiği, ancak kişiye tebliğ edilmediği ifade edildi.
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