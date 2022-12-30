EPDK, İGDAŞ’ın sistem kullanım bedelleri için üst sınırları belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (İGDAŞ) 2023 yılında uygulayacağı sistem kullanım bedelleri için üst sınırları belirledi. Bu kararın, İGDAŞ’ın gelirlerinde azalmaya yol açacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu düzenlemeyle ilgili, "İstanbul'un kurumlarının elini daraltma girişimidir" açıklamasını yapmıştı.
EPDK’nın dün yapılan toplantıda aldığı, İGDAŞ’ın üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.
Buna göre; İGDAŞ’ın uygulayacağı sistem kullanım bedellerinde üst sınırları yeniden belirlendi.
1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek karar şöyle:
İGDAŞ’IN DÜZENLENMİŞ VARLIK TABANI BELİRLENDİ
Şirketin tarife hesaplamalarına esas 2022 yılı başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı 1 milyar 724 milyon 301 bin 340 TL olarak belirlendi. Şirketin tarife uygulama döneminde şebeke yatırım tutarı olarak dikkate alınacağı değerler şöyle:
- 2022 Yatırım Tavanı: 310 milyon 701 bin 723 TL
- 2023 Yatırım Tavanı: 358 milyon 982 bin 152 TL
- 2024 Yatırım Tavanı: 417 milyon 300 bin 168 TL
- 2025 Yatırım Tavanı: 376 milyon 652 bin 130 TL
- 2026 Yatırım Tavanı: 313 milyon 276 bin 329 TL
İGDAŞ’IN KADEMELERE GÖRE 2023 YILI SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ
Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri, müşteri grubu bazında 2023 yılı ocak ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemeyecek.
Bunlar şöyle:
- Kademe 1 (0-100 bin sm³) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,480706 TL
- Kademe 2 (100 bin 1-1 milyon Sm³) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,130966 TL
- Kademe 3 (1 milyon 1-10 milyon Sm³) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,79641 TL
- Kademe 4 (10 milyon 1-100 milyon Sm³) için sistem kullanım bedeli (TL-Sm³): 0,55788
- Kademe 5 (100 milyon 1 Sm³ ve üzeri) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,025292 TL.
"İSTANBUL'UN KURUMLARININ ELİNİ DARALTMA GİRİŞİMİDİR"
İBB Başkanı İmamoğlu, bugün katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtlarken EPDK’nın basına yansıyan İGDAŞ ile ilgili kararına tepki göstererek şunları söylemişti:
- ‘Doğal gaz indirimi yaptık’ diye açıklama… Böyle hafif gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey, doğal gaz indirimi değil. Biliyorsunuz doğal gazın İstanbul'daki dağıtımını İGDAŞ yapıyor ve İGDAŞ, Türkiye'deki doğal gazın en büyük payını, neredeyse dağıtımını yapan kurum ve bu gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerini planlayan EPDK. Genelde aslında istişareyle bu konular tartışılır, konuşulur. Ama hiçbir istişare yapmadan ‘Biz indirim yaptık’ diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey; İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56’sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu.
- Aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ'a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. Ama her hâlükârda gerçekten İGDAŞ'ın, yeni kesintinin yapılmış payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Hani bu aslında bir nevi, hani tabiri caizse İstanbul'un kurumlarının elini daraltma girişimidir. Ama ona rağmen ben şöyle bakıyorum. Her koşulda, şu zor günlerde, ekonominin zor koşullarındaki bu da onun bir ispatıdır. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmese niye böyle bir hamle yapılsın? İGDAŞ olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim; hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ'ın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin. Şu anki durum bu.
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