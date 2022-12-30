EPDK, İGDAŞ’ın sistem kullanım bedelleri için üst sınırları belirledi

30 Aralık 2022 Cuma, 23:10

EPDK’nın dün yapılan toplantıda aldığı, İGDAŞ’ın üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Buna göre; İGDAŞ’ın uygulayacağı sistem kullanım bedellerinde üst sınırları yeniden belirlendi.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek karar şöyle:

İGDAŞ’IN DÜZENLENMİŞ VARLIK TABANI BELİRLENDİ

Şirketin tarife hesaplamalarına esas 2022 yılı başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı 1 milyar 724 milyon 301 bin 340 TL olarak belirlendi. Şirketin tarife uygulama döneminde şebeke yatırım tutarı olarak dikkate alınacağı değerler şöyle:

- 2022 Yatırım Tavanı: 310 milyon 701 bin 723 TL

- 2023 Yatırım Tavanı: 358 milyon 982 bin 152 TL

- 2024 Yatırım Tavanı: 417 milyon 300 bin 168 TL

- 2025 Yatırım Tavanı: 376 milyon 652 bin 130 TL

- 2026 Yatırım Tavanı: 313 milyon 276 bin 329 TL

İGDAŞ’IN KADEMELERE GÖRE 2023 YILI SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ

Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri, müşteri grubu bazında 2023 yılı ocak ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemeyecek.

Bunlar şöyle:

- Kademe 1 (0-100 bin sm³) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,480706 TL

- Kademe 2 (100 bin 1-1 milyon Sm³) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,130966 TL

- Kademe 3 (1 milyon 1-10 milyon Sm³) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,79641 TL

- Kademe 4 (10 milyon 1-100 milyon Sm³) için sistem kullanım bedeli (TL-Sm³): 0,55788

- Kademe 5 (100 milyon 1 Sm³ ve üzeri) için sistem kullanım bedeli (TL/Sm³): 0,025292 TL.

"İSTANBUL'UN KURUMLARININ ELİNİ DARALTMA GİRİŞİMİDİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, bugün katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtlarken EPDK’nın basına yansıyan İGDAŞ ile ilgili kararına tepki göstererek şunları söylemişti: