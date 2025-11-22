EPDK Kurul kararları açıklandı: Doğalgaz tarifelerinde değişiklik...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarına yer verildi.

Buna göre, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2022-2026 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 29 Eylül 2022 tarihli kurul kararı revize edildi.

Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin yatırım tavanı 2022 için 33 milyon 660 bin 46 lira, 2023 için 26 milyon 720 bin 256 lira, 2024 için 33 milyon 128 bin 207 lira, 2025 için 12 milyon 526 bin 541 lira ve 2026 için 24 milyon 393 bin 785 lira olarak belirlendi.

YATIRIM TAVANI

Ayrıca şirket için 2025 için 4 milyon 824 bin 856 lira, 2026 için de 8 milyon 960 bin 447 lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.

EPDK'nin diğer Kurul kararı kapsamında, Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2022-2026 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 29 Eylül tarihli karar da revize edildi.

Buna göre, şirketin yatırım tavanı 2022 için 49 milyon 828 bin 332 lira, 2023 için 35 milyon 830 bin 447 lira, 2024 için 38 milyon 780 bin 306 lira, 2025 için 24 milyon 489 bin 248 lira ve 2026 için 24 milyon 154 bin 452 lira olarak belirlendi. Ayrıca şirket için 2025 için 22 milyon 339 bin 444 lira, 2026 için de 40 milyon 595 bin 519 lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.