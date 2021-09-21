Erdal Sağlam, Naci Ağbal ile görüşmesini aktardı: Merkez Bankası'nı uyardı

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, Naci Ağbal ile görüşmesini köşesine taşıdı. Naci Ağbal'ın suskunluk kararına rağmen geçen hafta paylaştığı bir mesajla uyarma ihtiyacı duyduğunu aktardı.

"Türkiye’nin risk priminin yeniden 400 puanı aşması, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla oluşan paniği hatırlattı. İşin tuhaf yanı görevden ayrıldıktan sonra tümüyle sessiz kalan Naci Ağbal’ın geçen hafta sonunda “manidar” denilebilecek tweet atmasıydı. Mart ayından beri hiçbir şekilde konuşmayan Ağbal, bu mesajı üzerine iletişim kurduğumda yine tavrını korudu. Ağbal’ı uzun zamandır tanıyan bir gazeteci olarak böyle bir mesaj bana da sürpriz oldu. Çıkardığım sonuç şu ki Ağbal, kritik faiz kararı öncesi, suskunluk kararına rağmen gelecek olan tehlike için uyarma ihtiyacı duydu. Yani bu hafta faiz indirimi gibi çok yanlış bir karar alınması halinde piyasalarda yaşanacak olumsuzlukların boyutunu gördü, son bir uyarı yaptı.

Ağbal’ın Merkez Bankası’nı uyardığı nokta, “kendilerinin öncelikli görevinin enflasyonla mücadele ve kalıcı biçimde fiyat istikrarının sağlanması” olduğunu hatırlattı. Merkez Bankası’nın kimden gelirse gelsin bu göreve aykırı kararlar almamasını istedi diyebiliriz."