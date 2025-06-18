Erdoğan'a kötü haber: Asgari ücretli artık araba alamıyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Asgari ücretle çalışan bir kardeşimiz şayet bir arabası varsa, bir aylık geliriyle arabasının deposunu on kez fulleyebiliyor" ifadelerini kullandı. Ancak gelinen noktada asgari ücretli için araba sahibi olmak lüks oldu. Cumhuriyet asgari ücretli için araba almanın ne kadar zor olduğunu Avrupa'daki asgari ücretlilerle kıyaslama yaparak değerlendi.

ASGARİ ÜCRETLE OTOMOBİL ALMAK KAÇ AY SÜRÜYOR?

Türkiye'de çeşitli markalar tarafından satışa sunulan en düşük fiyatlı birinci el otomobil fiyatlarının ortalaması 1 milyon 430 bin 825 TL olarak tespit edildi. Erdoğan'ın "asgari ücretle çalışan bir kardeşimiz şayet bir arabası varsa" sözlerinden hareketle yapılan hesaplamalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor.

Asgari ücretli bir çalışanın birinci el bir otomobil alabilmesi için parasını hiç harcamadan 65 ay (5 yıl 5 ay) çalışması gerektiği hesaplandı.

AVRUPA İLE KARŞILAŞTIRMA ÇARPICI

Aynı araç listesi Avrupa için araştırıldığında ise tablonun tamamen farklı olduğu görülüyor. Fiyatlar ortalaması 21 bin 368 Euro yani 45,48 TL olan Euro kuruyla 971 bin 816 TL olarak hesaplandı. Böylece satılan aynı marka ve model otomobillerin ortalama fiyatının Avrupa'yla kıyaslandığında Türkiye'de 459 bin 9 TL daha pahalıya satıldığı ortaya çıktı.

Saatlik ücretlerle çalışılan Avrupa ülkelerinde Almanya'da yaşayan bir çalışanın aylık ortalama 2 bin 256 Euro maaş aldığı dikkate alındığında, aynı araçlardan herhangi birini alabilmek için ortalama 9 ay çalışması gerekiyor.