Erdoğan 'AK Parti'ye güvenin' dedi: Emekli 10 gram altından oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmeye başladığını açıkladı.

Erdoğan, emeklilere seslenerek "AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenmelerini özellikle rica ediyorum. Biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan, teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin 319 TL artışla 20 bin TL'ye yükseleceğini belirtti. Erdoğan, "Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 TL'ydi. Dolar bazında yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

2016'DA ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞTÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2002-2015 döneminde en düşük emekli maaşı her yıl asgari ücretin üzerinde olmuştu. Ocak 2002'de 4a statüsünde en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 32 fazlaydı. SSK 4A en düşük emekli maaşının asgari ücret üzerindeki üstünlüğü 2016 yılına kadar devam etti. 2016'da 1.301 TL olan asgari ücret, 1.265 TL'lik emekli maaşını geride bıraktı.

ALIM GÜCÜ 24 YILDA 6'DA 1'E DÜŞTÜ

Yapılan en düşük emekli maaşı zammına rağmen alım gücündeki sert düşüş devam ediyor. SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Ocak 2002'de 4a statüsünde en düşük emekli maaşı 216,4 TL iken, net aylık asgari ücret 163,6 TL idi. Buna göre en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 32 fazlaydı. O dönemde en düşük emekli maaşı ile yaklaşık 12 gram altın alınabiliyordu.

3 Temmuz 2025'te TÜİK'in Haziran enflasyon verileri sonucunda en düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL seviyesinden 16 bin 881 TL'ye yükseltilmişti. Aralık ayında gram altın 6 bin 271 TL'ye kadar yükselirken, en düşük emekli maaşıyla alınabilen gram altın sayısı 2'ye düştü.

Yapılan zamla birlikte 20 bin TL'ye çıkan en düşük emekli maaşıyla, fiyatı bir ayda 6 bin 765 TL'ye kadar yükselen gram altından halen 2 adet alınabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre zamla birlikte alım gücünün artış göstermemesi dikkat çekti.