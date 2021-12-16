Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı: İşte gerçek rakam

16 Aralık 2021 Perşembe, 16:56

1 Aralık'ta başlayan asgari ücret maratonunda sona gelindi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 için net asgari ücretin yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Erdoğan yılbaşı itibariyle asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını belirtti. Erdoğan, "Böylelikle işvereni 450 TL'lik bir yükten kurtarıyoruz" dedi.

''ASGARİ ÜCRETİ DOLARLA KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL''

Erdoğan, ''Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir'' dedi.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETİ EKSİK AÇIKLADI

Ancak Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücret miktarında eksiklik olduğu göze çarptı. Buna göre, 2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Yüzde 14 (700,56 TL) SGK primi kesintisi, yüzde 1 (50,04 TL) işsizlik sigorta primi kesintisi, toplam kesinti miktarı 750,6 TL olarak yansıyacak.

Böylelikle 2022 yılı net asgari ücret 4.253,40 TL olacak.