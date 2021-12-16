Merkez Bankası'nın faiz kararına ekonomistlerden ilk tepki
Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yine faiz indirimlerine devam etti. TCMB'nin faiz kararının ardından ekonomistlerden birbiri ardına sert tepkiler geldi.
Merkez Bankası, politika faizini bugün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14'e düşürdü. TL'deki erime ve enflasyondaki artışa rağmen banka, faiz indirimlerine devam kararı aldı. Karar sonrası euro ve dolarda yeni rekorlar geldi.
Karar öncesinde dolar/TL 15,28, euro/TL 17,27, sterlin/TL 20,23 ile rekor kırmıştı. Karar sonrası dolarda 15,65, euroda 17,66 seviyesi görüldü.
''AKP ÇARESİZ''
TCMB'nin eylül, ekim, kasım ve aralık ayında toplamda 500 baz puanlık indirim yapılmasını yorumlayan ekonomist Evren Devrim Zelyut, ''AKP çaresiz... AKP bitkin... AKP geri dönüşü olmayan faiz yoluna girdi... Aynen dediğim gibi indirmeye devam edecekler'' ifadelerini kullandı.
''NEREDEN BİLDİ ACABA?''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomist Emin Çapa ise, ''Bakan Nebati'nin kardeşinden tam isabet. Nereden bildi acaba? TCMB faizleri 100 baz puan indirerek 14'e çekti'' dedi.
''BİLEREK YAPILAN BİR KÖTÜLÜK''
Ekonomist Uğur Gürses de, ''Bu artık bilerek yapılan bir kötülük...Ülkeye çok yazık'' ifadelerine yer verdi.
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