Erdoğan BAE'de yatırımcılarla görüştü

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:26

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:26

AKP' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı. Erdoğan ilk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Erdoğan, ardından Madinat Jumairah Mina Salam Konferans Merkezi'nde, 'Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek' teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu.

İkili temaslarda bulunan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptıktan sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybeyi kabul etti.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

TİCARET HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR

Açıklamaya göre Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.