Erdoğan'dan emekliye ikramiye müjdesi: İki tepsi baklavaya yetmiyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada emeklilere yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan bu duyuruyu "müjde" olarak nitelendirdi. "Emeklilerimizin 4.000 lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, ödemelerin 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Erdoğan, "31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve SSK'lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı. Bayram öncesinde ikramiye ödemelerinin tamamlanacağını belirten Erdoğan, "Böylece bayram öncesinde ikramiye ödemelerini tamamlamış olacağız" dedi.

'EMEKLİLERİN YANINDA OLACAĞIZ'

Erdoğan, her koşulda emeklilerin yanında olacaklarını ifade etti. "İnşallah bundan sonra da saçlarını ülkemize ve milletimize hizmet yolunda ağartmış emeklilerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "İkramiye ödemelerimiz emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

4 BİN TL İLE NE ALINABİLİR?

Bayram ikramiyesi olarak verilen 4 bin TL'nin günümüz fiyatları karşısındaki satın alma gücü oldukça sınırlı. Emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı ikramiye tutarı, birçok ürün ve hizmet için yetersiz kalıyor. Peki emekliler bayram ikramiyesiyle ne alabiliyor ne alamıyor?

1 GRAM ALTIN ALINAMIYOR

Emeklilerin geleneksel yatırım tercihi olan altın alımı, 4 bin TL'lik ikramiye ile mümkün olmuyor. 30 Mayıs itibariyle gram altının fiyatı 4 bin 146 TL'ye ulaşırken, emekliler ikramiye tutarının 146 TL eksik kalması nedeniyle gram altın bile alamıyor.

İKİ TEPSİ BAKLAVAYA PARA YETMİYOR

Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklava da emeklilerin bütçesini zorluyor. Pastane ve tatlıcılarda baklava tepsisi 2 bin 500 ile 3 bin 300 TL arasında satılırken, kilogram fiyatları 750-850 TL bandında seyrediyor. 4 bin TL'lik ikramiye ile emekliler en fazla bir tepsi baklava alabiliyor.

ULAŞIM MALİYETLERİ İKRAMİYEYİ BİTİRİYOR

Bayramı memleketinde geçirmek isteyen emekliler ulaşım maliyetleri karşısında zor durumda kalıyor. Anadolu'nun herhangi bir iline otobüs bileti kişi başı ortalama bin 600 TL tutarken, çift olarak seyahat eden emekliler 3 bin 200 TL ödeme yapıyor. Bu durumda ikramiyeden geriye yalnızca 800 TL kalıyor.

Uçak ulaşımını tercih eden emekliler ise daha büyük maliyetlerle karşılaşıyor. Kişi başı ortalama bin 775 TL olan uçak bileti fiyatları, çift seyahatte 3 bin 550 TL'ye çıkıyor. Bu durumda emekliler ikramiyelerinin tamamını ulaşım için harcamak zorunda kalıyor.

TAKIM ELBİSE ALMAK İMKANSIZ

Bayramda yeni kıyafet almak isteyen emekliler de hayal kırıklığına uğruyor. Türkiye'de orta düzeyde erkek takım elbisesinin ortalama fiyatı 4 bin 926 TL civarında seyrediyor. Bu durumda emekliler 4 bin TL'lik ikramiye ile bir takım elbise bile alamıyor. Bayram alışverişi için ikramiyenin yetersiz kalması, emeklilerin bayram hazırlıklarını zorlaştırıyor.