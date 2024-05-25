Erdoğan: 'Döviz kuru üzerinden korku saldılar'

Yayınlanma: 25.05.2024 - 16:13

Güncelleme: 25.05.2024 - 16:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdiğini, seçimin ülke ekonomisini genel olarak durağan hale getirdiğini ifade etti. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, ana sıkıntının ise enflasyon olduğunun altını çizdi.

Enflasyon dışında, hedeflerin üzerinde bir başarı sergilediklerini iddia eden Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha atamaları saymıyorum bile. Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek haneye indirmek suretiyle milletimizin refahını arttırmaktır. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Bir kesim 31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Döviz kuru üzerinden korku saldılar. İnsanları Dolar, Euro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Kararlıyız, sabırlıyız. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de artıyor. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilgisi arttı.”

YENİ STA’LAR MASADA

Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 377 milyar dolar ihracat ve döviz geliri hedeflediklerini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza ve yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmektedir. Türkiye artık 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın en büyük 17’nci, satın alma gücü paritesi temelinde ise 11’nci büyük ekonomidir” dedi.

İhracatı artırmak, sanayiin rekabetçiliğini güçlendirmek ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekmek amacıyla yeni nesil ticaret anlaşmalarını müzakere ettiklerinin altını çizen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibarıyla, ülkemiz 23 STA’yı ve 4 TTA’yı yürürlüğe koymuş bulunuyor. Son bir yılda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Azerbaycan ile imzaladığımız Ticaret Anlaşmaları ve Protokoller yürürlüğe girmiştir. Ukrayna ile STA’mız onaylanma sürecindedir. Körfez İşbirliği Konseyi ve İngiltere ile müzakereler başlatılmıştır. Avrupa Birliği ile yakında Gümrük Birliği’ni hizmetler sektörüne genişletme müzakerelerini başlatmayı umuyoruz. AB ile ekonomik ve ticari bağlarımızı canlandırmaya yönelik geçtiğimiz yıl başlattığımız dinamik diyaloğu ilerletmek için gayret etmeye devam edeceğiz. Afrika, Orta Doğu ve Körfez, kuzey komşularımız, Kuzey ve Güney Amerika, Uzakdoğu, kısaca tüm dünya ile ilişkiler ağımızı genişletiyor, güçlendiriyoruz.”

İSRAİL’E BASKI SÜRECEK

Türk ekonomisine ve dış ticaretine dair her konuda DEİK ve iş dünyası ile yakın diyalog içinde olmanın gayretinde olduklarına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz” dedi.