Erdoğan 'Faiz lobisini çökerttik' demişti! Türk Lirası faiz lobisi için tekrar 'cazip' hale geldi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:31

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:31

Faizlerin yüzde 40'a çıkmasının ardından Türk Lirası, yabancı yatırımcılar için cazip hale gelmeye başladı.

Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda da TL'de carry trade'nin yükselme eğilimde olduğu belirtildi.

Raporda, "Daha Ortodoks politikalara geçişte yetkililerin kararlılığı, dezenflasyon ve dolarizasyon hedeflerini karşılamak için nominal döviz kurunu yakın vadede sabit tutmaları için güçlü bir teşvik olduğuna olan inancımız nedeniyle eylül ayı sonlarında lirada iyimserlik tarafına geçtik" denildi.

DÖVİZ KURU İÇİN İSTİKRAR VURGUSU

En önemli yükseliş sinyallerinden birinin TL'de carry trade işlemlerinin geri dönmesi olduğu aktarılan raporda, iyileşen cari işlemler dengesi ile birlikte dolar/TL kurunun yüksek enflasyona rağmen 6 aydır istikrarlı seyrettiği kaydedildi.

TL'de carry trade girişlerinin boyutunu tam olarak ölçmenin zor olduğu vurgulanan raporda, "Ancak 3 kanıt öne çıkıyor. Birincisi, TCMB'nin net rezervlerinde son haftalarda kayda değer bir iyileşme oldu. İkinci olarak, yerel bankaların TCMB swap'larından arındırılmış bilanço dışı döviz pozisyonu önemli bir sıçrama gösterdi. Üçüncü olarak, yerel bankaların döviz takası işlem hacimleri belirgin bir şekilde arttı" değerlendirmesine yer verildi.

BAZI RİSKLERE DE İŞARET EDİLDİ

TL'de carry trade için bazı risklerin olduğuna da işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Ancak yakın vadede yetkililer, enflasyonla mücadele, döviz ve KKM'nin azaltılması arasındaki öncelikleri dikkatli bir şekilde dengeledikleri için takdiri hak etmektedir. Bir diğer olumlu katalizör ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakın zamanda işaret ettiği üzere, yerel bankaların offshore swap riskine yönelik kısıtlamalarının gevşetilmesi olacak. Aralık ayı toplantısında faizlerin daha da artması carry trade için bir başka olumlu gelişme olacaktır."

FAİZ LOBİSİ HAKKINDA SÖZLERİ AKLA GELDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin düşüş eğilimine sokulduğu 2022 yılında faiz lobileri hakkında sert sözler sarf etmişti.

"Faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz" diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladılar."

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade, faizlerin düşük olduğu bir ülkenin para biriminden borçlanarak, yüksek faiz getiren başka bir ülkeden faiz getirisi elde etmek anlamına geliyor.

Analistler, carry trade konusunda yatırımcıların kurun gidişatına yönelik beklentilerinin önem arz ettiğini kaydederek, yüksek faiz elde etmek amacıyla gelinen ülkede kurun elde edilecek faiz getirisini olumsuz etkileyebileceği için öngörülebilirliğin hayati önem taşıdığını söyledi.