Erdoğan imzaladı: Avrupa'dan getirilecek eşya ve ilaçlarda vergi oranı artırıldı

Avrupa ülkelerinden getirilen ve değeri 150 Euro'yu geçmeyen eşya ile 1500 Euro'yu aşmayan ilaçlar için uygulanan yüzde 18 vergi oranı yüzde 20'ye yükseltildi. Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:59
Erdoğan imzaladı: Avrupa'dan getirilecek eşya ve ilaçlarda vergi oranı artırıldı
Abone Ol google-news

Her bir yolcu için kıymeti 150 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen ilacın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda uygulanan yüzde 18 vergi oranı, 15 gün sonra yürürlüğe girmek üzere yüzde 20'ye yükseltildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasında dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 şeklinde değiştirildi. Bu uygulama 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Aynı kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "1500 avroyu aşmayan," ibaresinden sonra gelmek üzere "bir gerçek kişiye gelen" ibaresi eklendi.


Resmi Gazete haberleri Avrupa haberleri ilaç haberleri eşya haberleri

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cemevlerinin aydınlatma giderleri devlet tarafından karşılanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cemevlerinin aydınlatma giderleri devlet tarafından karşılanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Prof. Dr. Ömer Çınar AYM üyesi seçildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Prof. Dr. Ömer Çınar AYM üyesi seçildi
Resmi Gazete'de yayımlandı... Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları!

Resmi Gazete'de yayımlandı... Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Araç sahipleri dikkat! İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak

Araç sahipleri dikkat! İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?

AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu