Resmi Gazete'de yayımlandı: Prof. Dr. Ömer Çınar AYM üyesi seçildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından AYM'de bir üyelik boşalmıştı.
Yükseköğretim Genel Kurulu kontenjanından AYM'ye giren Arslan'ın yerine Yükseköğretim Genel Kurulu'nca 3 aday belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylardan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ı AYM üyeliğine seçti.
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