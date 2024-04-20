Resmi Gazete'de yayımlandı: Prof. Dr. Ömer Çınar AYM üyesi seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 08:07
Resmi Gazete'de yayımlandı: Prof. Dr. Ömer Çınar AYM üyesi seçildi
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından AYM'de bir üyelik boşalmıştı.

Yükseköğretim Genel Kurulu kontenjanından AYM'ye giren Arslan'ın yerine Yükseköğretim Genel Kurulu'nca 3 aday belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylardan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ı AYM üyeliğine seçti.


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