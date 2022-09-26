Erdoğan israfla övündü
Kabine toplantısı sonrası konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, garanti ödemesi verilen köprülerdeki israfla övündü. Günlük 45 bin geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden ayın ilk 22 günü günlük ortalama 8 bin araç geçtiğini söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından skandal açıklamalarda bulundu.
Erdoğan milyarlarca lira maliyeti olan ve geçiş garantileriyle sık sık eleştirilere konu olan köprülerle övündü. Erdoğan yaptığı konuşmada günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'ne değinerek ortalama sadece 8 bin araç geçtiğini kaydetti.
Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bu ayın ilk 22 gününde Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç geçiş ortalaması 8 binin üstüne çıktı" dedi. Erdoğan araç geçişinin giderek arttığını ve artmaya devam edeceğini iddia etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ağustos ayında yaptığı açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 5 aylık sürede 2 milyonun üzerinde aracın geçtiğini açıklamıştı. Köprü için verilen yıllık araç geçiş garantisi ise 16 milyon 425 bin.
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