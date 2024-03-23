Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonuna ilişkin bir paylaşımda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı banka promosyonunu işaret eden Çelik, "Buna mı müjde diyorsunuz?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 10:18
Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıklamıştı.

Gelişmeyi 'müjde' olarak duyuran Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" demişti.

VEDAT IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Bakan Vedat Işıkhan'dan gelmişti.

X'ten bir paylaşım yapan Işıkhan, "Kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemeleri, alınan aylık miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirlendi. Türkiye Yüzyılı’nın emektarları kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

UZMANI 'GERÇEĞİ' AÇIKLADI

Tartışmalar sürerken; Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Çelik, "Buna mı müjde diyorsunuz?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Emekliye aylık 222 TL promosyon!

Müjde bu mu!

Emeklilere promosyon ödemesi yeni bir uygulama değil! Yıllardır var.

Bütün bankalar veriyor. Emeklinin kendi parasının karşılığı. Hükümetin lütfü değil!

Dahası kamu bankaları yıllarca emeklilere düşük promosyon ödedi ve emeklileri mağdur etti.

Şimdi emeklilerin çoğuna 8 bin lira ödenecek. Çünkü emeklilerin çoğu en düşük düzeyden aylık alıyor.

Yanlış anlaşılma olmasın! 3 yıl için (36 ay için) 8 bin lira ödenecek!

Aylık 222 TL ediyor!

Buna mı müjde diyorsunuz?"


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