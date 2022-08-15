Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim yerine zam geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 15 Ağustos'ta (bugün) indirime gidileceğini duyurmuştu. Ancak indirime gidileceği söylenen yumurta fiyatlarına indirim yerine zam geldiği görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde verdiği talimatla Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 15 Ağustos günü (bugün) 30 üründe indirimli satışların başlayacağını söylemişti. İndirimin başladığı gün, bazı ürünlerin fiyatında artışlar da görüldü. Bu ürünlerden birisi de yumurta oldu, yumurtanın fiyatı yüzde 0.98 arttı
HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM UYGULANIYOR?
İndirim uygulanan ürünlerde, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi.
O listeye göre indirim uygulanan ürünler şöyle:
“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”
Cumhuriyet.com.tr ekonomi muhabiri Didem Ernez, Tarım Kredi Kooperatif marketi Mecidiyeköy şubesinde 12 Ağustos Cuma günü ve 15 ağustos Pazartesi günü fiyat etiketlerini fotoğrafladı.
İşte indirim geldi diye duyurulan bazı gıda ürünleri fiyatları...
30'lu yumurta kolisi 45.50 TL iken yüzde 0.98 artışla 45.95 liradan satılıyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) domates salçası ise raflarda bulunmuyor.
Fiyatında değişim göstermeyen ürünler ise;
15'li yumurtanın kolisi: 26.25 TL
TKK 800 gr tereyağı: 58.50 TL
TKK yarım yağlı yoğurt: 23.95 TL
TKK baldo prinç 1 kg: 22,30 TL
Fiyatında indirime gidilen ürünler ise;
TKK ayçiçek yağı yüzde 11 düşüşle 33,50 lira
TKK tereyağı 1000 g yüzde 5 düşüşle 99.90 lira
TKK Pilavlık bulgur 1 kg yüzde 2.51 indirim ile 13.90 liradan raflarda yerini aldı.
12 Ağustos Cuma günü domates salçası 16,25 TL'den satışa sunulurken bugün raflarda ürün bulunamadı. O salça yerine 12 Ağustos Cuma günü olmayan biber salçası 17.90 TL'den satışta.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ'NDEN AÇIKLAMA: ÇOK CİDDİ İNDİRİM YAPTIK
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın geçtiğimiz günlerde, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" ifadelerini kullanmıştı. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi.
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