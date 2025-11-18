Erdoğan 'Toplu iğne üretemiyorduk' diye övünüyordu: Türkiye'nin yarısı borç batağında!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AKP iktidarından önce "toplu iğne" üretemediği iddiasını geçen hafta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada yineledi. Erdoğan, "Bir zamanlar toplu iğne üretemiyorduk, artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) yayımladığı veriler dikkat çekti. Yayımlanan verilere göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 138 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 105,5 milyon oldu. Toplam kart sayısı son bir yılda yüzde 10 artış gösterdi. Özellikle borç ödemede zorlanan yurttaşların kredi kartına talebi artırdığı ve borçlarını bir yerden alıp bir diğerine yatırarak ay sonunu getirmeye çalıştığı da görülüyor.

TÜRKİYE'NİN YARISI BORÇ BATAĞINDA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verileri, bireysel kredi veya kredi kartı borcu bulunan kişi sayısının 42,4 milyona ulaştığını ortaya koydu. 2025'in ilk yarısında bireysel kredi veya kredi kartı ödemelerini yapamayan kişi sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

Araştırmalara göre Türkiye toplumunun yüzde 70'i borçlu durumda. Kredi kartı borcu en yaygın borç türü olarak öne çıkıyor; borçluların yüzde 77'si cari kredi kartı borcuna sahip. Gelirinin en az yarısını borç ödemeye ayıranların oranı yüzde 52 olurken, borcu olanların yüzde 48'i sık sık veya sürekli ödeme zorluğu yaşıyor.

Kart sayısı ve kart borçlarının yükselmesi, Türkiye'nin tarihinin en yüksek faiz oranlarını verdiği dönemde artmaya devam etmesi ise yurttaşların artan yaşam maliyetleri karşısında kredi kartlarına mahkûm kaldığını gösteriyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen yurttaşların borçlanmaya devam etmesi, ekonomik sıkıntının derinliğine işaret ediyor.

GEN ÇLER İN Y ÜZDE 74'Ü BORÇLU

18-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 74'ü borçlu, yüzde 60'ı ise borçlanmayı hayatın olağan parçası olarak görüyor. Bu yaş grubunda borçlanma genellikle bugünü kurtarma ve geçim sağlama amaçlı yapılıyor.

Araştırmalar, borçlanmada en çok kredi kartlarının kullanıldığını gösteriyor. Her beş kişiden ikisi ihtiyaç kredisi veya kredi kartı borcunu kullanırken, biri eş-dosttan borç alıyor. Hane gelirleri harcamaları ancak karşılayabiliyor ve gelir düşüklüğü borçlanmayı artırıyor.