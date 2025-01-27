Erdoğan yüksek maaş zammı için 'kısır döngü' demişti... Emekli: Aldığımız maaşı dakikada yiyorlar

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:10

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:17

Emekliler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüksek maaş zammının yüksek enflasyon kısır döngüsüne neden olacağına” yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Osman Öz, “Hiç yemediğimiz gün oluyor. Un çorbasıyla idare etmeye çalışıyoruz. Ayda bir sefer bazen belki tavuk alıyorum. Onun suyuyla 5-6 gün çorba yapıp öyle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Benim aldığım maaşı 1 dakikada yiyenler var” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen, “Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz” sloganıyla dün Okmeydanı Anadolu Parkı’nda çadırlı ve “küçük tencereli” eylem yaptı. Eyleme katılan emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüksek maaş zammının yüksek enflasyon kısır döngüsüne neden olacağına” yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Emekli Osman Öz, “Emekli maaşıyla değil, ara sıra işe gitmeme rağmen geçinemiyorum. Benim ev kiram, emekli maaşımın 1,5 katı. Nasıl geçinecek emekliler? Hiç yemediğimiz gün oluyor, yemin ediyorum oluyor. Un çorbasıyla idare etmeye çalışıyoruz. Benim evime ayda bir sefer bile et girmiyor. Ayda bir sefer bazen belki tavuk alıyorum. Onun suyuyla 5-6 gün çorba yapıp öyle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Benim aldığım maaşı 1 dakikada yiyenler var” dedi.

“İSTANBUL'DA EK ÇALIŞMASAM YAŞAYAMAM''

Emekli hemşire Emine Meriç, “30 yıllık emekliyim. 30 yıldır da ek olarak özel hastanelerde, özel hastalarda çalışıyorum. Emekli maaşıma baktım, bir gün önce 2 bin TL fark yatmış. Olsa da olur, olmasa da olur. 2 bin lira hiçbir zaman beni ferahlatmaz. Zam olduğu zaman enflasyonun yükseleceğini söylüyorlar. Bunu yükseltmeden de olabilir. Bazı hükümet giderleri, bazı devlet giderlerinde tasarrufa gidilebilir. Yurt dışında görüyoruz bütün bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar metrolarla gidiyor. Özel uçaklarla, özel araçlarla değil. Bazı tasarruflar yapılabilir. Emekliye buradan bir pay ayrılabilir. Ben İstanbul’da ek çalışmasam yaşayamam. İstanbul’dan gitmem lazım. Ev kiraları almış başını gidiyor” diye konuştu.

“ARTIK BU SÖZLERE KARGALAR GÜLÜYOR''

Zeki Altınbıçak da “Artık bu sözlere kargalar gülüyor. Bizi hakikaten çok cahil görüyor herhalde. Türkiye’nin nimetleri, varlıkları o kadar çok ki bir bu kadar emekliyi daha besler aslında ama maalesef israf çok. Elin Avrupalısı geliyor buraya, tatilini yapıyor beş yıldızlı otelde. Ben burada Akbil'e 10 lira para koydum da öyle geldim. Bir çay olmuş, sıradan kahvelerde 15 lira. 50-60 liraya olan yerler de var” dedi.

“YAZIKLAR OLSUN, MUTFAK YANIYOR''

DİSK Emekli-Sen Şişli ve Beyoğlu Şube Başkanı Hasan Karakazan, “Cumhurbaşkanımızın söylediği bu sözlere çocuklar bile inanmıyor artık. Enflasyon nasıl yükseliyormuş? Yani emeklilere verdiği zamla mı yükseliyormuş? Yazıklar olsun. Üzülüyoruz. Mutfak yanıyor. Bir gelsin, halkın içine bir girsin. Ailelere, hanımlarımıza bir sorsun. Mutlak nasıl kaynıyor? Cumhurbaşkanımızın eşi, ‘Lokmaları küçültün’ diyor. Acaba kendileri küçültüyor mu, bir sormak lazım. Enflasyon, zenginlere verilen paralarla yükseliyor. 25 senedir çalışmış bu emeklinin hakkını yiyenler utansınlar. Bizler sokağa düştük. Barınamıyoruz diyoruz, geçinemiyoruz diyoruz” ifadelerini kullandı.