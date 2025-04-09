Erdoğan'ın Şimşek'ten Şimşek'in Türkiye'den haberi yok: 'Revize' ve 'güçlü ekonomi' ayrımı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:09

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Dünya ekonomilerinin içinde bulunduğu sürece dikkat çeken Erdoğan "Kimi büyük ekonomilerin daralmaya girmesi kuvvetle muhtemeldir. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Ekonomik sorunları çözecek ve şoklara karşı dirençli hale getirecek programı hayata geçirdik. Dünyada bir belirsizlik ortamı var. Türkiye'nin yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. Ticaret, üretim, ihracatta menfi bir durum beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi yönetiminin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beş yıllık aradan sonra 2023 Mart ayında Erdoğan ile bir araya gelmişti. İlk görüşmenin ardından aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini açıklayan Şimşek, "Yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" demişti. Ancak seçimden sonraki görüşmelerde ikna olan Şimşek, 4 Haziran 2023 tarihinden bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini sürdürüyor.

'DİSİPLİNLİ' DURUŞ DEVAM EDİYOR

Erdoğan enflasyonla mücadele konusunda da açıklamalarda bulunarak "Dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Enflasyondaki düşüş sürecektir. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuza devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmini kısa sürede revize edildi. Revize üzerine revize yapılan enflasyon tahminlerinde son olarak ocak ayında Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla bu oran yüzde 27,1'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 7 Şubat tarihinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'e revize etmişti.

2025 yılının ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10.05 olarak gerçekleşti. Resmi tahminlere göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24 seviyesinde. Bu hedefe ulaşılabilmesi için yılın kalan dokuz ayında enflasyonun toplamda yüzde 12.66 olması, bu da aylık ortalama yaklaşık yüzde 1,2 enflasyon anlamına geliyor.

ŞİMŞEK YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI OLAN BAŞKANLARI BRÜKSEL'E DAVET ETMİŞTİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat’taki Genel Kurul toplantısında yaptıkları “Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyum atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor” ifadelerini içeren sunum ve konuşmalar nedeniyle soruşturma açılmıştı. Brüksel’de düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Turan ve Aras’ı da görüşmelere davet etmiş ancak haklarında yurtdışı çıkış yasağı getirilen Turan ve Aras'ın yurtdışına çıkış talepleri, yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından reddedilmişti.