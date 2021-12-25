Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeni rezerv krizi kapıda: Halkın eli bağlanarak yapıldı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 10:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası'nın değer kazanmasını sağladı. Bu adımların arkasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.

Ancak Türk lirasının ABD doları karşısında bu sonbaharda değerinin yarısından fazlasını yitirmesiyle birlikte enflasyon yüzde 30'lara çıkmış durumda.

128 MİLYAR DOLARLIK REZERV ERİDİ

Hükümet, 2018 yılından itibaren hızla yükselmeye başlayan kur şokunu durdurabilmek için Merkez Bankası rezervlerini hızla satmaya başladı. Kur satışlarının normal Merkez Bankası ihaleleri yerine kamu bankaları üzerinden yapıldığı ve toplamda 128 milyar dolarlık rezervin eridiği söylendi.

23,8 MİLYAR

Kur korumalı TL mevduatına ilişkin konuşan Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar, 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor" dedi.

Ancak döviz müdahalelerinin sürdüğü 17 Aralık haftasında bankanın net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

6 MİLYAR DOLAR DÜŞÜŞ

Konu hakkında Reuters'a konuşan dört kaynağın verdiği bilgi ve analitik bilançodan yapılan hesaplamalara göre, TCMB'nin doğrudan müdahaleye ilişkin bir açıklamasının olmadığı 20-21 Aralık'ta TCMB rezervlerinde yaklaşık 6 milyar dolar düşüş yaşanıyor.

SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Konuya yakın bir bankacı pazartesi ve salı günü yapılan döviz satışların 3 milyar dolara ulaştığını belirtirken aralarında bir Türk yetkilinin de olduğu diğer kaynaklar satışların daha sonra da devam ettiğini söyledi.

''PLANLI YAPILDI''

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan gazetemiz yazarı Prof.Dr. Veysel Ulusoy ise, ''Planlı yapıldı... Akşam yapıldı.. Halkın eli bağlanarak yapıldı'' dedi.

TL'DE KAYIP YÜZDE 27 CİVARINDA

TL, Erdoğan'ın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir haftadan kısa sürede yüzde 80 değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 27 civarına geriledi.