Erdoğan'ın 'müjdesi'ne tepki: 'Maaşımızı taşısak daha fazlasını alıyoruz'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:14

Güncelleme: 22.03.2024 - 17:14

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili kampanyalarda ve seçim alanlarında, adayların emekli maaşları ve emeklilere yönelik vaatleri önemli yer tutuyor. Aylıklarının artırılmasını isteyen emekliler, siyasi liderlerin mitinglerinde taleplerini dile getiriyor, düşük maaşlarına yaptıkları basın açıklamarıyla tepki gösteriyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kayseri'de düzenlediği mitingde "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" açıklaması yapmıştı.

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin, Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun 'müjde' sayılacak bir tarafının olmadığını belirten Abidin, emeklilerin maaşlarını farklı bankaya taşıyarak zaten bu ücreti alabildiğini belirtti.

“BİZE VERİLEN VAAT DEĞİL SADECE KANDIRMA”

Emeklilerin Türkiye genelinde yaptığı eylemler nedeniyle Erdoğan’ın durumuna kayıtsız kalamadığını söyleyen Abidin, “Bizim alışageldiğimiz emeklileri oyalama taktiği yapıyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir şey bu. Bize verilen bir vaat değil, sadece kandırma. Bizi saf yerine koyma. Emeklilerin aklıyla bu kadar oynanabilir mi? Emekliler zaten promosyon alıyor. Üç yılda bir veriliyor promosyon. Bunun müjde olacak bir tarafı yok. Bu aslında AKP iktidarının iflasının bir ikrarıdır. Ekonomi politiklerinin iflasının ikrarıdır. ‘Biz size bir şey veremeyeceğiz, sizi oyalayacağız. Sizi kandıracağız, ağzınıza bir parmak bal çalacağız. Sizi saf yerine koyuyoruz’ demenin açıklaması. Bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olamaz.” değerlendirmesini yaptı.

“BU, İKTİDARI NE İLGİLENDİRİR”

Bankalar tarafından emekli promosyonunun üç yılda bir verildiğini, önceki promosyonlara oranla yüksek bir artışın olmayacağını sanlatan Abidin, yüksek enflasyona dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Bunun enflasyon karşısında bir değeri var mı? Zaten iki ayda eriyecek. Bu iktidarın bir tasarrufu da değil. Gideceksiniz özel bir bankayla anlaşacaksınız. Bu iktidarı ne ilgilendirir. Bütçeyle, hazineyle, mali politikalarla ilgili bir şey değil. 'Biz size aslında seçimlerden sonra zırnık koklatmayacağız. Yoksulluğa, sefalete, açlığa mahkum edeceğiz' demenin ikrarıdır.”

"EMEKLİLER İKTİDARA SARI KART GÖSTERECEK "

Emeklilere yönelik politikaları eleştiren Abidin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yerel seçimde emekliler, iktidara sarı kart gösterecek. Bu hayat pahalılığında, kahveye gidip çay içemez duruma gelen emeklinin bu şartlarda eğer hala iktidara destek olacağı söyleniyorsa bu büyük bir aldatmadır. Emekliler gereğini yapacaktır. Başka da şansımız yok. Emeklilerin sorunlarına çözüm üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yapmazlarsa, bekleyeceğiz. Mayıs sonu gibi 8 – 9 yerde mitingler yapıp, iktidarı sıkıştırmaya, uyarmaya devam edeceğiz. Emeklilerin sorunlarını çözün diyeceğiz.”

“EMEKLİLER YILI DEĞİL SEFALET YILI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024’ü "Emekliler Yılı" lan ettiğini anımsatan Abidin, “Biz alana çıktığımızda günün sonunda emeklilerin 'Sefalet Yılı'nı gördük” ifadelerini kullandı.

Promosyon ile ilgili açıklamanın da seçimlere yönelik olduğunu vurgulayan Abidin, “Emeklilere verilen maaş artışlarına ve bayram ikramiyelerine baktığımızda ortada bir şey yok. Bir Emekli Yılı yok. Bunun böyle olmadığı bankaların prim meselesinden de ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı’nın seçimlere yönelik böyle taktikleri var. Olur olmadık şeyleri söylüyor. 'Ne kadar devşirebilirsem' diyor. Ama biz biliyoruz ki 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra hepimizi çok zor günler bekliyor. Ekonomik olarak çok daha zorlanacağımızı biliyoruz.” diye konuştu.

“EMEKLİLERİ SIKINTIYA SOKAN YASAYI KALDIRIN”

Emeklilerin taleplerini 19 Mart’ta 43 merkezde sokağa çıkarak dile getirdiklerini söyleyen Abidin, emeklileri sıkıntıya sokan asıl nedenin Sosyal Güvenlik Reformu diye 2008’de uygulamaya konulan yasa olduğunu vurguladı. Bu yasanın kaldırılmasını istediklerinin altını çizen Abidin, bu yasadan önceki uygulamaya göre bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olacakken, 10 bin lirada kaldığını söyledi. Abidin, prim güncelleme katsayısının, emekli bayram ikramiyelerini yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Emeklilerin yaşadıkları sağlık sorunlarına da işaret eden Abidin, bu sorunlarının çözülmesi ve hastanelere kolay erişimlerini sağlayacak düzenlemeler yapılması talebini ifade etti.

Abidin, ayrıca sendikalaşma özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırılmasını istediklerini vurguladı.